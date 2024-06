Emanuel Lo lascia Amici per traslocare in Rai? Possibile sgarro a Mediaset

Bufera sul futuro di Amici di Maria De Filippi. A settembre il talent più famoso d’Italia tornerà in televisione con nuove sfide. Sebbene manchino ancora mesi alla riapertura della scuola già circolano le prime indiscrezioni su professori che siederanno dietro al bancone. A quanto sembra potrebbe non esserci un professore di un certo calibro. A tal proposito, Emanuel Lo apprezzatissimo in questi anni starebbe meditando l’addio clamoroso ad Amici ma anche a Mediaset. A quanto sembra, l’insegnante di ballo potrebbe tornare in Rai. L’uomo infatti sarebbe insoddisfatto a causa di alcune antipatie sottobanco e mancati adempimenti contrattuali.

Emanuel Lo potrebbe decidere di lasciare Amici. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo sarebbe insoddisfatto del suo ruolo all’interno del talent show condotto da Amici di Maria De Filippi. Per questo motivo, potrebbe traslocare sulla Rai e fare uno sgarro all’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi. Un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso visto che lascerebbe un vuoto enorme e sarebbe molto complicato colmarlo a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione del talent. Intanto, l’uomo ha rilasciato un’intervista a Ciao Maschio dove ha raccontato di essere stato vittima di un pregiudizio quando ha annunciato di stare con Giorgia visto che è più grande lui ed è più famosa.