Elodie e Marracash insieme a Milano: l’abbraccio infiamma il palco e “Niente canzoni d’amore” ferma il tempo

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Il momento a sorpresa al Marra Block Party

Nel cuore della Barona, quartiere di Milano dove è cresciuto Marracash, il pubblico del Marra Block Party ha assistito a un momento inaspettato: l’arrivo sul palco di Elodie.

I due artisti hanno cantato insieme “Niente canzoni d’amore”, alternandosi nelle strofe e concludendo con un abbraccio accolto da un boato del pubblico. Il video dell’esibizione, diffuso sui social, è rapidamente diventato virale.

Un brano simbolo della loro storia

La scelta della canzone non è casuale. Pubblicata nel 2016 con Federica Abbate, “Niente canzoni d’amore” è uno dei brani più personali di Marracash.

Nel 2020 Elodie ne aveva proposto una reinterpretazione, proprio durante la loro relazione, trasformandola nel simbolo del loro legame artistico e sentimentale. La cantante aveva poi inserito il brano anche nel concerto a San Siro dello scorso anno.

Una relazione intensa tra musica e vita privata

La storia tra Marracash ed Elodie era iniziata nel 2019, dopo la collaborazione al brano “Margarita”. Per circa due anni sono stati una delle coppie più seguite della musica italiana, raccontando il loro rapporto anche attraverso le canzoni.

La relazione si è conclusa nel 2021, ma entrambi hanno sempre mantenuto toni rispettosi e affettuosi.

Nel 2022 Elodie dichiarò: “Nessuno sarà mai alla sua altezza”, mentre Marracash definì la loro storia “una bella cosa”, escludendo però un ritorno.

Un duetto dal forte valore emotivo

L’esibizione alla Barona ha assunto così un significato che va oltre la musica: non solo una collaborazione artistica, ma il ritorno – almeno per una sera – di una delle storie più iconiche e malinconiche del pop italiano recente