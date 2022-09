Elodie arriva a Foggia il 23 settembre. Oggi è uscita la canzone “Proiettili”

È Elodie il personaggio del momento. Sulla cantante c’è molta attesa per il suo gran debutto da attrice nel film tutto pugliese “Ti mangio il cuore”, diretto dal regista Pippo Mezzapesa e incentrato sulle storie della quarta mafia del Gargano. Il film, che uscirà in sala giovedì 22 settembre, è tratto dall’omonimo libro pubblicato da Feltrinelli a cura di Giuliano Foschini e Carlo Bonini, giornalisti di Repubblica.

La cantante romana, dopo il successo alla mostra cinematografica di Venezia, questa mattina ha pubblicato il suo nuovo singolo “Proiettili – Ti mangio il cuore” con Joan Thiele e la scrittura di Elisa. La canzone rientra nel film nei titoli di coda e il videoclip del brano contiene alcune scene del film e altre inedite girate nelle saline di Margherita di Savoia.

Nel frattempo, in attesa del pubblico in sala, Elodie ha annunciato alcune tappe pugliesi per presentare il suo primo film. Il 23 settembre alle ore 18.00 la cantante sarà ospite del Multisala “La città del Cinema” di Foggia per salutare il pubblico in sala. L’artista è impaziente di confrontarsi con il pubblico su questa pellicola. “Da tempo pensavo di fare quest’esperienza, attendevo solo il progetto giusto. Poi è arrivato Ti Mangio il cuore e mi sono innamorata di Marilena, un personaggio sfaccettato e vero, una donna che sceglie la vita e non accetta il vincolo di certi schemi”.

Ecco il testo di “Proiettili”.