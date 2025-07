Elisabetta Canalis in vacanza con l’ex marito, dov’è Georgian?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Canalis sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sardegna, sulla sua amata isola, insieme alla figlia Skyler Eva e all’ex marito Brian Perri. La 45enne ex velina ha condiviso alcuni momenti di relax attraverso le sue Stories sui social, mostrando il mare cristallino e il sole della Sardegna. Tra le immagini, Perri appare felice sotto il sole sardo, mentre gioca con la loro bambina, dimostrando un rapporto positivo e di collaborazione tra ex coniugi, come più volte dichiarato dalla stessa Canalis.

Elisabetta Canalis: nessuna traccia del fidanzato Georgian Cimpeanu

In questa occasione, non ci sono tracce del suo attuale fidanzato, il personal trainer Georgian Cimpeanu. Quest’ultimo, cresciuto vicino Roma e recentemente trasferitosi a Los Angeles, sembra essere assente da questa vacanza, alimentando i dubbi sulla loro situazione sentimentale. Dopo la separazione ufficiale da Perri annunciata nel 2023, Elisabetta Canalis ha più volte ribadito l’importanza di mantenere un rapporto amichevole con l’ex marito per il bene della figlia Skyler.

In un’intervista a ‘Grazia’, ha spiegato che, nonostante le difficoltà, la volontà di mettere al primo posto gli interessi della bambina ha rafforzato il loro legame. La Canalis ha anche riflettuto sulla trasformazione dei rapporti di coppia nel tempo, sottolineando come il rispetto e la comprensione siano fondamentali per affrontare le separazioni in modo costruttivo.