Elisabetta Canalis: finita la love story con con Georgian Cimpeanu?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Canalis è tornata in Italia, ma da sola. Un dettaglio che non è passato inosservato, considerando che negli ultimi mesi era sempre apparsa accanto al compagno Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing. Le voci di crisi si rincorrevano da settimane, ma ora, secondo quanto riportato da più fonti, la storia d’amore tra i due sarebbe arrivata al capolinea. Ecco cosa si sa finora.

Perché sarebbe finita tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu?

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv, la causa principale della rottura sarebbe stata la scoperta, da parte della Canalis, di alcuni messaggi ambigui sul cellulare di Cimpeanu. I messaggi sarebbero stati inviati da una modella americana, Jessica Michel Serfaty, che lui allenava come personal trainer. Questo scambio avrebbe sollevato forti dubbi nella showgirl sarda, spingendola a chiudere la relazione. Tuttavia, fonti diverse, come il settimanale Chi, hanno smentito l’ipotesi del tradimento, parlando invece di una crisi più profonda e meno spettacolare: “motivi legati alla relazione”, si legge, senza entrare nei dettagli. I due non hanno ancora commentato pubblicamente la separazione, ma l’assenza di foto di coppia sui rispettivi profili social da settimane e la presenza solitaria di Elisabetta a eventi in Italia non fanno che alimentare le voci.

Una storia nata dopo un addio

La relazione tra Elisabetta e Georgian era nata nel 2023, poco dopo il divorzio della Canalis dal chirurgo americano Brian Perri, padre della sua unica figlia, Skyler Eva. La passione per lo sport, in particolare per la kickboxing, aveva unito i due, che si erano mostrati complici e affiatati in numerose occasioni pubbliche. Cimpeanu, noto anche con il soprannome “Iceman”, è un volto molto conosciuto nel mondo del combattimento e aveva iniziato ad allenarsi con Elisabetta proprio a Los Angeles, dove lei viveva stabilmente. Insieme avevano formato una coppia affiatata, almeno fino a qualche mese fa. Per ora, Elisabetta ha preferito concentrarsi su nuovi progetti lavorativi in Italia, lasciando intendere di voler voltare pagina. Come spesso accade, sarà il tempo a chiarire definitivamente se si tratta solo di una pausa o di un addio senza ritorno. I fan, intanto, osservano e sperano in una conferma – o una smentita – ufficiale.