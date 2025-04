Elisabetta Canalis è stata tradita?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisabetta Canalis ha recentemente concluso la sua relazione con Georgian Cimpeanu, un campione di kickboxing rumeno, dopo aver scoperto messaggi compromettenti sul cellulare del compagno. Questa rivelazione ha scosso profondamente la fiducia tra i due, portando la showgirl a prendere una decisione definitiva. Nonostante i 14 anni di differenza e un’apparente armonia, la situazione si è rivelata ben diversa dalle aspettative, con la Canalis che ha trovato prove di un legame più intimo di quanto pensasse tra Cimpeanu e Jessica Michel Serfaty, una modella di 34 anni.

La scoperta del tradimento

Dopo la scoperta, Elisabetta ha deciso di focalizzarsi sulla sua famiglia, in particolare sulla figlia Skyler Eva, di 9 anni. La priorità della showgirl è ora quella di garantire un ambiente sereno e amorevole per la sua bambina, lasciandosi alle spalle una relazione che, sebbene promettente, si è rivelata colma di insidie. Nonostante il dolore della rottura, Elisabetta dimostra la sua forza, pronta a voltare pagina e a riprendere in mano la sua vita, mettendo al primo posto i suoi affetti più cari e la sua carriera.