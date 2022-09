Elezioni. Letta a Foggia l’11 settembre per un comizio in piazza Giordano

Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà a Foggia domenica 11 settembre per un comizio. L’evento si svolgerà nell’isola pedonale, all’altezza di piazza Giordano, a partire dalle 19.30.

Insieme a Letta saranno sul palco i candidati del Partito Democratico alla Camera e al Senato nei collegi della provincia di Foggia e della provincia di Barletta, Andria e Trani, Raffaele Piemontese, Teresa Cicolella e Valentina Lucianetti, e il capolista in Puglia per il Senato Francesco Boccia.

“Siamo felici e onorati di accogliere il nostro segretario nazionale nella città di Foggia”, affermano Lia Azzarone, segretario provinciale del PD, e Davide Emanuele, segretario del Circolo cittadino.

“Il nostro obiettivo è ottenere la più alta percentuale di voto a livello provinciale com’è già avvenuto due anni fa in occasione delle elezioni regionali. Per ottenerlo sappiamo di poter contare sulla diffusa rete di militanti appassionati e amministratori capaci come sulla qualità, la competenza e la concretezza dei nostri candidati nei collegi uninominali e plurinominali.

Tutto ciò che è stato fatto per Foggia e la Capitanata proprio dalla Regione Puglia particolarmente negli ultimi 7 anni è la riprova della volontà di promuovere e realizzare politiche di sviluppo e per il lavoro, di cura e sostegno sociale, di sostenibilità ambientale, di inclusione dei territori prima emarginati.

Al contrario, proprio nel capoluogo, il centrodestra ha dato la peggior prova di se stesso disamministrando la città e affidandola alle mani di chi ha determinato lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Ai cittadini di Foggia e della Capitanata chiediamo di confrontare tra loro due modelli politici e di governo totalmente diversi – concludono Azzaronee Emanuele – e di scegliere il voto più utile per la propria comunità”.