Elezioni del 25 settembre, primi rapporti e rilevazioni di Tecnè e YouTrend

Secondo il rapporto Tecnè dell’11 agosto, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono le due maggiori formazioni in campo, e si spartiscono quasi la metà dei voti: il partito di Giorgia Meloni è infatti dato al 24,2% alla Camera e al 24,3% al Senato, mentre il Pd (con Art.1 e Psi) porta a casa il 23,8% alla Camera e il 23,9% al Senato. Terzo partito resta la Lega, con il 13% alla Camera e il 13,1% al Senato, e quindi Forza Italia, quotata all’11,4% alla Camera e all’11,3% al Senato. Infine il M5s è dato al 9,8% alla Camera e al 9,7% al Senato.

Gli altri partiti sono decisamente staccati: Verdi/SI (al 3,8% alla Camera e al 3,7%) e +Europa (3% sia alla Camera sia al Senato) sono in “zona salvezza”, mentre dopo arrivato tutti i partiti che lottano per stare sopra la quota di sbarramento, fissata al 3% (al di sotto non si ha diritto ad avere alcun seggio). Italia Viva è quotata al 2,8%, Azione all’1,9%, Italexit al 2,6%, Noi Con l’Italia / italia al Centro all’1,1%, e infine gli altri partiti raggiungono il 2,6%.

Totalmente diversa la valutazione di YouTrend, che vede un ‘Terzo Polo’ più forte.

Alla Camera, la simulazione dice che sono 14 i collegi uninominali dove oggi il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui è accreditato il terzo polo e sono concentrati soprattutto nelle grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. In questi collegi, la spaccatura fra il centrosinistra e il ticket Calenda-Renzi “porterebbe acqua al mulino del centrodestra”. Al Senato, dove i collegi uninominali sono più grandi, la situazione è meno fluida e sono solo 5 i collegi dove il terzo polo sarebbe decisivo: a Roma, in Toscana e in Romagna.

Le stime mostrano che il centrodestra sembra favorito per la conquista della maggioranza dei collegi. La situazione attuale vede 114 collegi “con una chiara tendenza favorevole al centrodestra alla Camera e 57 al Senato”, ma fino a 14 seggi alla Camera e 8 al Senato potrebbero tornare contendibili se il ticket Calenda-Renzi crescesse fino al 10% dei consensi sottraendo 4 punti ai partiti guidati da Meloni, Salvini e Berlusconi. Tornerebbero in bilico soprattutto diversi collegi del Mezzogiorno, oltre che negli hinterland delle grandi città.