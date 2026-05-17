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Elezioni Comunali, si torna al voto in questi comuni della Capitanata

Con decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

ECCO DOVE SI VOTA IN PROVINCIA DI FOGGIA

Lucera e San Giovanni Rotondo, unici due centri superiori ai 15mila abitanti, Cagnano Varano, Mattinata, Serracapriola, Ordona, Candela, Accadia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Monteleone di Puglia.