Dopo la vittoria per 3-0 nella finale 3°/4° posto ai Mondiali di volley femminile contro gli Usa, Paola Egonu si sfoga, in lacrime, con il suo procuratore e viene ripresa da un tifoso a bordocampo. “Non puoi capire, mi hanno chiesto anche perché fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”.

Paola Egonu, la più forte giocatrice di pallavolo del mondo. Una ragazza di cui dovremmo solo essere orgogliosi.#paolaegonu



