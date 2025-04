[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

EDUCAZIONE, INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE: IL COMUNE DI MANFREDONIA PUBBLICA L’AVVISO PER LE ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE AI MINORI

È stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto a scuole paritarie, enti del Terzo Settore, associazioni, oratori, imprese sociali ed enti religiosi per la realizzazione di attività educative, ludiche e ricreative per l’estate 2025, destinate ai minori residenti nel Comune di Manfredonia.

Un passo concreto per garantire, anche nei mesi estivi, una continuità educativa e relazionale, che accompagni bambine, bambini, ragazze e ragazzi – a partire dai 3 anni – in percorsi di crescita, gioco e socialità.

“Costruire insieme opportunità per i nostri giovani significa prenderci cura della comunità tutta – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – L’estate non può essere un vuoto educativo, ma uno spazio fertile in cui far fiorire esperienze belle e inclusive, capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, e vede il Comune di Manfredonia, con l’Ufficio dei Servizi Sociali, protagonista attivo nell’organizzazione e nel coordinamento delle proposte.

Le domande di partecipazione – complete del progetto, quadro economico e documentazione – dovranno essere trasmesse entro il 31 maggio 2025, secondo le modalità riportate nell’avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.manfredonia.fg.it/avviso-pubblico-rivolto-a-enti-pubblici-e-privati-che-intendono-realizzare-attivita-socio-educative-nel-periodo-estivo-2/).

Il contributo comunale, che sarà erogato solo a seguito della rendicontazione delle attività effettivamente svolte, potrà arrivare fino a 6.400 euro.

“Con questo avviso vogliamo dare strumenti e fiducia a chi, ogni anno, con passione e responsabilità, anima i nostri territori – conclude l’Assessora Valente – I Servizi Sociali sono il cuore operativo di questa missione: ascoltano, accompagnano, guidano. E noi ci siamo, con loro e per loro, a sostegno di ogni progetto che metta al centro il benessere dei più piccoli”.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, in via San Lorenzo 47, ai numeri 0884 519626 – 0884 519651, oppure inviare una PEC a: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it.