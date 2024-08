Edoardo Vianello in concerto a Celle di San Vito

Concerto dei 60 anni di carriera con Abbronzatissima, I Watussi, Hully gully, storia della musica italiana

Una storia incredibile, le collaborazioni coi premi Oscar Ennio Morricone e Luis Enriquez Bakalov

CELLE DI SAN VITO (FG) – Edoardo Vianello, che ha compiuto 86 anni, domani mercoledì 14 agosto, alle 21.30, in un atteso concerto celebrerà oltre 60 anni di carriera nel paese più piccolo della Puglia, Celle di San Vito.

Per ascoltare questa icona assoluta della canzone italiana, arriveranno da tutta la provincia di Foggia. Il cantautore romano è il dizionario della nostra musica: “A”, come “Abbronzatissima”, la canzone dell’estate per antonomasia.

Alla voce “tormentoni estivi”, Edoardo Vianello dovrebbe essere citato come sinonimo. Nel 1962 mette a segno una doppietta: tira fuori dal cilindro “Pinne, fucili e occhiali” e poi “Guarda come dondolo”.

Nel 1963 fa ancora meglio: “Abbronzatissima” e “I Watussi” restano per mesi in cima alle classifiche di vendita. Diventeranno memoria collettiva, colonna sonora perpetua del binomio sole-mare nel Belpaese, e non solo.

Con “I Watussi” Vianello entra nel Guinness dei Primati per la canzone riprodotta più volte in assoluto nel mondo.

“Abbronzatissima” nel 2003 viene ripresa da Brusco, che ne fa una nuova versione, e a 40 anni dal primo strepitoso successo la canzone vola nuovamente in cima alle classifiche di vendita.

Nel 1963, Vianello lancia “Il Capello”, uno dei suoi brani più belli e ironici, gli arrangiamenti sono del premio Oscar Luis Enriquez Bakalov, mentre per i successivi cinque anni le orchestrazioni dei suoi album sono curate da Ennio Morricone, due volte premio Oscar.

I suoi successi continuano al Festival di Sanremo, in televisione, ma anche come produttore.

Nel 1982 partecipa al film “Sapore di mare” nel quale interpreta sé stesso e 7 delle sue canzoni fanno parte della colonna sonora.

La sua carriera vanta 20 album in studio, 15 compilation, quarantatré canzoni incise su 45 giri (tra cui “Watussi remix” nel 2021), 12 partecipazioni da attore in altrettanti film, 10 colonne sonore.

Il concerto di Edoardo Vianello, a Celle di San Vito, sarà seguito da uno spettacolo pirotecnico. Il concerto di Edoardo Vianello fa parte del cartellone degli eventi d’agosto curato dall’amministrazione comunale di Celle di San Vito in collaborazione con l’associazione Attivamente Insieme e con il patrocinio della Regione Puglia.

Eventi che continueranno il 16 agosto, alle ore 18, con la rievocazione del matrimonio “Lu giùre mé béje”. Seguirà, alle ore 21, il banchetto nuziale con musica e balli. Spazio ai sapori della tradizione locale il 18 agosto quando, alle ore 21, si degusteranno i cicatelli e le migliori primizie del borgo. Il programma agostano degli eventi cellesi si concluderà il 20 agosto con la Notte bianca per i bambini.