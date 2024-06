Ecobonus auto elettriche, già finiti i fondi

Sono finite in meno di nove ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro.

“Altri soldi ne potranno arrivare, ma bisogna sempre scegliere dove mettere i soldi”.

Lo afferma il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sull’ipotesi di nuovi fondi destinati all’Ecobonus per l’acquisto di auto elettriche.



“I soldi non sono infiniti, sono limitati e quindi dobbiamo essere in qualche modo molto selettivi”, aggiunge Giorgetti rispondendo ai giornalisti a margine di una visita al Point, Polo innovazione tecnologica a Dalmine (Bergamo).