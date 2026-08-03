Eclissi solare il 12 agosto: come seguirla

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🌘 Il 12 agosto 2026 la Puglia si spegne.

Ma solo per un minuto.

⏰ Alle 20:20 circa, la Luna passerà davanti al Sole e il cielo cambierà faccia. Succede perché la Luna, nel punto giusto della sua orbita, si allinea perfettamente tra Terra e Sole, oscurandolo.

📍 Da Bari a Lecce, passando per Brindisi e Taranto, lo vedrai ovunque… ma solo se guardi nella direzione giusta.

🌅 Verso Ovest

🌊 Con l’orizzonte libero

⏳ E con il tempismo perfetto

Succederà tutto velocemente.

⚠️ Per osservare un’eclissi solare serve una protezione adeguata: non bastano i normali occhiali da sole. Sono necessari filtri solari certificati per l’osservazione diretta del Sole.

🕶️ Occhiali per eclissi certificati ISO 12312-2

🔭 Filtri solari specifici per telescopi, binocoli o fotocamere, sempre montati davanti all’obiettivo

📷 Filtri solari dedicati per la fotografia

Vi lascio un link Amazon, dove poter acquistare l’attrezzatura a un prezzo conveniente:

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☀️ Il Sole sarà ormai bassissimo sull’orizzonte, quasi al tramonto: in alcune zone starà scomparendo proprio in quel momento, in altre sarà ancora appena visibile.

🌕 La Luna sarà già davanti al Sole, creando l’eclissi, mentre la luce del tramonto renderà il cielo ancora più spettacolare.

Un incontro raro tra eclissi e tramonto, con pochi istanti per assistere a una scena davvero speciale.

L’ultima eclissi solare visibile in Italia risale al 15 febbraio 1961. Dopo il 2026 tornerà il 2 agosto 2027, ma sarà osservabile in pieno giorno.

🌒 Buona visione 👓

@meteopugliainfoto