Spettacolo Italia

È sempre Cartabianca stasera Rete 4: temi e ospiti Berlinguer

È sempre Cartabianca stasera 2 dicembre su Rete 4 alle 21:25. Bianca Berlinguer conduce con ospiti e dibattiti sull'attualità italiana.

Fabrizio Della Corte2 Dicembre 2025
È sempre Cartabianca va in onda stasera 2 dicembre 2025 alle 21:25 su Rete 4 con Bianca Berlinguer. Il talk show affronta i temi caldi dell’attualità italiana e internazionale.

Ospiti e dibattiti

La puntata prevede ospiti politici e opinionisti per analizzare le ultime notizie di cronaca e politica“Un approfondimento necessario sui fatti del giorno”, anticipa la produzione. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset InfinityBerlinguer continua a guidare uno dei talk più seguiti della seconda serata italiana, con confronti accesi e analisi approfondite.

