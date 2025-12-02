È sempre Cartabianca stasera Rete 4: temi e ospiti Berlinguer

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È sempre Cartabianca va in onda stasera 2 dicembre 2025 alle 21:25 su Rete 4 con Bianca Berlinguer. Il talk show affronta i temi caldi dell’attualità italiana e internazionale.

Ospiti e dibattiti

La puntata prevede ospiti politici e opinionisti per analizzare le ultime notizie di cronaca e politica. “Un approfondimento necessario sui fatti del giorno”, anticipa la produzione. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Berlinguer continua a guidare uno dei talk più seguiti della seconda serata italiana, con confronti accesi e analisi approfondite.