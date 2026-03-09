È nato il figlio di Sonia Barrile di Temptation Island: si chiama Gabriel, in ospedale anche Simone Margagliotti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È nato Gabriel, il primo figlio di Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island. Ad annunciare la nascita è stata la stessa Sonia sui social, condividendo una foto scattata in ospedale subito dopo il parto. Accanto a lei anche l’ex compagno Simone Margagliotti, padre del bambino.

Nonostante la loro relazione sia finita da tempo, i due hanno scelto di vivere insieme questo momento importante, accogliendo il piccolo Gabriel poche ore fa.

La nascita di Gabriel

La foto pubblicata su Instagram mostra Sonia Barrile in ospedale insieme al neonato e a Simone Margagliotti. Il bambino, di nome Gabriel, è il primo figlio per entrambi.

L’ex coppia, diventata nota al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, ha deciso di condividere l’annuncio della nascita con i fan attraverso uno scatto che li ritrae insieme poco dopo il parto.

Nonostante la fine della loro storia d’amore, i due hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene del figlio e hanno scelto di presentarsi insieme nel momento dell’arrivo del bambino.

Genitori insieme ma non più una coppia

Sonia Barrile e Simone Margagliotti avevano scoperto di aspettare un figlio poco dopo la fine della loro esperienza nel reality. Dopo aver lasciato il programma separatamente, avevano inizialmente tentato un riavvicinamento per provare a ricostruire la relazione.

Il tentativo, però, è durato poco. Sonia avrebbe infatti scoperto un nuovo tradimento da parte dell’ex compagno e avrebbe deciso di chiudere definitivamente la relazione. Nonostante questo, i due hanno scelto di restare uniti nel ruolo di genitori.

Durante tutta la gravidanza, Simone è rimasto vicino a Sonia e ha preso parte ai momenti più importanti che hanno portato alla nascita di Gabriel.

Il tradimento durante Temptation Island

La relazione tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti si era incrinata proprio durante la loro partecipazione a Temptation Island, andata in onda nel 2025.

All’interno del villaggio dei fidanzati, Simone si era avvicinato a una delle single del programma. Tra i due era scattato anche un bacio durante un’uscita insieme, episodio che le telecamere del reality avevano mostrato a Sonia.

Nel corso del programma, inoltre, Simone aveva ammesso di aver tradito la compagna anche in passato. Una rivelazione che aveva spinto Sonia a prendere la decisione di lasciarlo definitivamente.

Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i due hanno ora iniziato un nuovo capitolo della loro vita: quello da genitori del piccolo Gabriel.