È morto Sandro Giacobbe all’età di 75 anni

Si è spento oggi, giovedì 5 dicembre 2025, Sandro Giacobbe, celebre cantautore genovese che avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. La notizia è stata annunciata nel pomeriggio, gettando nello sconforto il mondo della musica italiana e i numerosi fan che hanno seguito la sua carriera.

“Gli occhi di tua madre” e gli altri successi di Sandro Giacobbe

Giacobbe, interprete di successi indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, aveva vissuto gli ultimi dieci anni combattendo coraggiosamente contro un tumore alla prostata. Nelle recenti apparizioni televisive a Domenica In e La Volta Buona, insieme alla moglie Marina Peroni, sposata l’8 ottobre 2022 a San Salvatore di Cogorno, aveva raccontato con grande dignità la sua battaglia contro la malattia, non nascondendo le difficoltà causate dalle metastasi che lo avevano costretto in carrozzina.

Legato da sempre al territorio del Tigullio, dove risiedeva, Giacobbe era stato protagonista non solo di eventi musicali ma anche di numerose iniziative benefiche. I funerali si svolgeranno martedì 9 dicembre alle ore 15 presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari, per l’ultimo saluto a un artista che ha segnato la musica italiana degli anni ’70 e ’80.