Meteo, allerta gialla della Regione Puglia dal pomeriggio

Redazione25 Novembre 2025
Evento previsto
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.
Venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali.

Validità: dalle ore 14:00 del 25.11.2025 per le successive 10 ore

