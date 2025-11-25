Meteo
Meteo, allerta gialla della Regione Puglia dal pomeriggio
Evento previsto
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.
Venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali.
Validità: dalle ore 14:00 del 25.11.2025 per le successive 10 ore