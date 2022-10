È morto Alfredo Chiappori: il maestro della vignetta si è spento all’età di 79 anni

È morto Alfredo Chiappori. Il disegnatore e scrittore si è spento all’età di 79 anni all’ospedale di Lecco, città che non aveva mai lasciato. Nato il 27 agosto 1943, dopo una prima esperienza da insegnante al Liceo Scientifico Grassi, si è dedicato principalmente all’attività di disegnatore e autore di fumetti di segno satirico-politico. Ha collaborato a Linus e anche a Ca Balà di cui disegna una copertina. “Up il sovversivo”, fu la prima invenzione. Un personaggio a testa in giù appeso su di una linea alla Bozzetto che inaugurò nel ’69. Nel 1989 è stato insignito con il premio speciale della giuria al premio Satira Politica di Forte dei Marmi mentre nel 1997 gli è stato attribuito il Premio Dessì Speciale della Giuria. Nello stesso anno esordisce nella narrativa con il romanzo Il Porto della Fortuna. A Maggio di quest’anno gli è stato dedicato un docufilm proiettato per la prima volta al Nuovo Aquilone Cinema Teatro di Lecco.