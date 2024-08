“E mi ricordo del Bar Borgia (1973)”

Manfredonia – SIAMO nel 1973 , l’immagine del famosissimo, Bar Borgia – già prima voce del paese ” Bar Sport ” … di cui oggi vi voglio parlare.Avevo appena 12 anni , quando il noto bar era molto frequentato , si parlava di calcio a 360 gradi.

Ricordo la domenica pomeriggio inoltrato , avveniva un vero dibattito tipo processo sportivo, mentre mi mangiavo un gelato alla fragola ed era estate. Notavo – i vari tifosi di squadre diverse che , litigavano verbalmente furiosi , mentre il signor Borgia ,proprietario del bar…lì guardava dal bancone, con la sua maestosa mole corporea, e una stazza da vero pugile.

Ma nel mio ricordo di ragazzino, nel suo comportamento era un buono. spesso parlava poco. Adesso in quest’istante , se la mente non mi inganna – perse un figlio giovane, in un drammatico incidente stradale, che fu un colpo per il paese intero, quando la nostra città era molto unita, oggi pari a poco come comunità.

L’omone Borgia , subì una grave perdita , e d’allora mutò ancora più il suo carattere …trascurando un po’ tutto ciò che lo circondava. Poi con gli anni si fece coraggio , tornando piano piano alla vita del quotidiano. Pare col tempo intorno alla fine degli anni ’80 quel noto “Bar Borgia” – rimasto nel cuore e nella mente di tanti , chiuse la sua storia …trovando un giorno la saracinesca abbassata – cartello attività chiusa’. Mentre io oggi , ho avuto un atto di gioia nel ricordarlo.

di. Claudio Castriotta