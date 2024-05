Due protagoniste di Amici commentano la vittoria di Sarah Toscano: “Non ha niente da dire”

Sarah Toscano ha vinto l’ultima edizione di Amici 23 su Marisol. Una vittoria che ha sorpreso il pubblico ed anche due protagoniste che hanno fatto parte al talent show condotto da Maria De Filippi. La prima a commentare la vittoria della cantante è stata Giulia Pauselli. La ballerina professionista di Amici è intervenuta nel corso di Casa SDL dove ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. La donna ha affermato che non avrebbe mai scommesso sulla vittoria di Sarah Toscano nonostante abbia fatto un percorso che rappresenta l’essenza del programma. Giulia inoltre ha aggiunto: “Sono stata felice per lei. Ovviamente essendo di parte avrei tifato la categoria ballo. Dustin era il mio preferito, senza nulla togliere a Marisol che è un talento pazzesco, ma con Dustin abbiamo legato subito“.

Giulia Pauselli e Grazia De Michele contro la vittoria di Sarah Toscano ad Amici

Ma Giulia Pauselli non è l’unica che ha commentato la vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23. Grazia Di Michele che per tanti anni è stata insegnante del programma condotto da Maria De Filippi ha usato parole forti nei confronti della cantante. La donna infatti ha dichiarato le seguenti parole: “E’ una ragazza che non ha molto da dire. E’ acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che si, ce la posso fare. Un bel bigliettino da visita per i casting.” Grazia ha concluso ammettendo che non tornerebbe mai come professoressa del talent show ma di ricordare quell’esperienza con affetto e rispetto.