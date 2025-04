[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due importanti finanziamenti per Piazza Michela Gatta a Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo continua a investire in rigenerazione urbana, inclusione e servizi. Due nuovi finanziamenti, per un totale di oltre 200mila euro, sono stati recentemente ottenuti per l’area di Piazza Michela Gatta, recentemente riqualificato anche attraverso il coinvolgimento della comunità e delle scuole con la realizzazione del Muro della Legalità.

Il primo intervento, finanziato con 100mila euro dal programma nazionale “Sport di Tutti – Parchi 4-14” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., prevede la realizzazione di un’area ludico-motoria e sportiva all’aperto, attrezzata con giochi innovativi e inclusivi, pensati per i bambini dai 4 ai 14 anni. Un progetto che valorizza uno spazio pubblico esistente, con attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

Il secondo finanziamento è destinato invece al recupero dell’ex chiesa cimiteriale, oggi in disuso. Un’opera di restauro conservativo e manutenzione straordinaria che riporterà alla vita l’edificio.

“Piazza Michela Gatta è diventata il simbolo di una comunità che si prende cura della memoria, dei beni comuni, del senso civico – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo –. Abbiamo voluto dedicarla a Michela, prima donatrice di organi della nostra città, un gesto che ha salvato più di 50 vite e che continua a parlarci di speranza e solidarietà. In quel luogo, dove solo poche settimane fa abbiamo coperto scritte contro le forze dell’ordine con fiori colorati disegnati da studenti, parrocchie e associazioni, oggi annunciamo investimenti importanti. Perché ogni quartiere è centro, perché non esistono periferie e perché solo con la bellezza, la cura e la partecipazione possiamo costruire città migliori”.

Soddisfatto anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura: “La nuova area sportiva sarà accessibile, sicura, immersa nel verde e dotata di attrezzature moderne e inclusive. Abbiamo lavorato per valorizzare uno spazio già esistente, rendendolo più fruibile per bambini e famiglie. In parallelo, restaureremo l’ex chiesa cimiteriale. Stiamo lavorando anche per trovare altre risorse e sistemare la pavimentazione. Una riqualificazione importante di un’area che vogliamo restituire più bella e più sicura. È un grande risultato per tutto il quartiere”.

I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare le opere entro l’autunno.