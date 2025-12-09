Dove Cameron sfoggia l’anello: Damiano l’ha conquistata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo mesi di mistero, Dove Cameron ha finalmente mostrato pubblicamente lo splendido anello di fidanzamento che Damiano David le ha regalato. La cantante e attrice americana è stata fotografata a Beverly Hills con il prezioso solitario in bella vista, mettendo fine a settimane di speculazioni.

L’anello presenta un diamante centrale a taglio cuscino circondato da un alone pieno, incastonato su una fascia pavé a gambo diviso. Un gioiello dal design raffinato che fonde il fascino vintage con la raffinatezza contemporanea, tornato di grande moda tra le celebrità internazionali.

Un amore che cresce

Secondo quanto rivelato da un gioielliere newyorkese specializzato in creazioni per vip, “il diamante è di qualità eccellente”. Damiano non ha badato a spese per la donna che considera l’amore della sua vita, dopo la lunga relazione con Giorgia Soleri terminata nel 2023.

Dove, classe 1996, aveva inizialmente cercato di proteggere la privacy della coppia nascondendo l’anello ogni volta che avvistava i paparazzi. Ma ora la relazione è ufficiale e consolidata, tanto da rendere pubblico questo importante passo.

Il frontman dei Måneskin aveva dichiarato in passato: “Nulla contro di lei, ma Dove è la più importante”, riferendosi alla ex Soleri. E l’anello prezioso ne è la conferma tangibile. La coppia, insieme dalla fine del 2023, sembra sempre più solida e innamorata, pronta a costruire un futuro insieme.