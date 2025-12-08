Delogu replica agli haters: “In finale con la febbre”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Delogu ha risposto duramente alle critiche ricevute dopo la semifinale di Ballando con le Stelle. La conduttrice, accusata da alcuni di essere arrivata in finale “solo per la sua disgrazia”, ha rivelato di essersi esibita sabato sera con quasi 39 gradi di febbre, sotto stretto controllo medico.

“Ero imbottita di farmaci, ho rischiato ma non potevo ritirarmi”, ha scritto sui social la conduttrice romana. La performance con il ballerino Nikita Perotti ha conquistato pubblico e giuria, nonostante le condizioni di salute precarie. Durante le prove, Andrea ha avuto un malore e ha dovuto abbandonare momentaneamente lo studio.

Il botta e risposta sui social

Le polemiche sono esplose quando un utente ha commentato: “Sei in finale solo per la tua disgrazia”, riferendosi al recente lutto familiare della Delogu. La replica della conduttrice non si è fatta attendere: ha pubblicato un lungo post in cui spiega il suo percorso nel programma, sottolineando di aver meritato la finale grazie al talento e all’impegno.

“Non voglio deludervi”, aveva scritto prima della puntata, mostrando la sua vulnerabilità. La semifinale ha registrato ascolti record su Rai1, con oltre 3,4 milioni di spettatori nella fascia iniziale. I fan hanno difeso la conduttrice, sottolineando la sua professionalità e determinazione nel continuare nonostante le avversità.

La finale di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più combattute di sempre. Andrea Delogu, insieme a Nikita Perotti, è tra le favorite per la vittoria finale, in una corsa a tre con Barbara D’Urso e Francesca Fialdini.