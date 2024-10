Dove andare in vacanza in autunno

I nostri consigli su dove andare in vacanza in autunno

DOVE ANDARE IN VACANZA IN AUTUNNO

Per gli amanti del mare: TENERIFE

Paesaggi che sembranoalieni, spiagge meravigliose, scogliere a picco sul mare, vallate e monti. Tenerife è una delle isole Canarie da raggiungere almeno una volta nella vita.

L’isola dell’eterna estate è il posto perfetto per una vacanza, ogni momento dell’anno. Se siete amanti delle spiagge e delle escursioni, siamo certo che è l’isola che fa per voi.

Se desideri trascorrere il maggior tempo possibile all’aria aperta quando sei in viaggio, l’autunno è il periodo ideale per visitare le Isole Canarie.

L’Oceano Atlantico è più caldo in autunno che in qualsiasi altro mese, raggiungendo spesso i 20˚C. Il surf, il kite surf, il kayak e il nuoto sono molto più piacevoli in questo periodo.

Per gli amanti delle città medievali: BRUGES

Bruges ha tantissimo da offrire. Le sue case nello stile tipico delle Fiandre e i suoi vecchi canali rendono Bruges una delle più belle e autentiche città medievali del Belgio.

È un posto dove sarai sempre felice di tornare, non importa quante volte lo visiterai. Ma in autunno, Bruges si trasforma in un luogo da favola.

Il cibo locale in Belgio è fantastico, quindi assicurati di visitare alcuni dei mercati all’aperto di Bruges che sono tipicamente aperti fino a novembre.

L’autunno è anche un periodo perfetto per provare il famoso cioccolato belga in forma di bevanda, con qualche waffles a parte.

Per gli amanti delle atmosfere: NORMANDIA

Ottobre? Quale momento migliore per la Normandia? Atmosfere uniche e luoghi al limite tra il magico e il surreale.

Se passate di qui (magari noleggiando un auto) non perdetevi la spettacolare Mont-Saint-Michelle; non c’è bisogno che vi spieghiamo il motivo, no!?!?

Meglio prima di novembre, il tempo inizia a fare le bizze ma potrete ancora approfittare degli ultimi scampoli d’estate, o almeno quella che qui chiamano “estate”.

Per gli amanti della letture: FRANCOFORTE

A Francoforte in ottobre si tiene una delle fiere più importanti di tutta Europa: la Fiera del Libro.

Questo evento, seguito dalle case editrici e dagli appassionati di libri & co. di mezzo mondo, è di sicuro la motivazione principale che dovrebbe spingervi a partire per la città tedesca.

Togliamoci dalla testa che ad ottobre la Germania sia solo Oktoberfest e bionde tedesche dai décolleté generosi che servono boccali di fresca birra appena spillata; mettiamo per un anno da parte il nostro lato festereccio e buttiamoci a capofitto in un’esperienza letteraria e culturale davvero interessante.

Per gli amanti della natura: HIGHLANDS SCOZZESI

Le Higlands scozzesi sono selvagge, misteriose e suggestive, soprattutto in autunno.

Queste terre possono apparire brulle e prive di vita, ma in realtà sono uno degli angoli più belli d’Europa.

Esistono moltissimi modi per esplorare queste terre: in auto, a piedi ma forse il mezzo che riscuote più successo è il treno.

Il treno notturno che collega Londra alle Highlands è il più romantico di tutta la Gran Bretagna, perfetto per un viaggio di nozze alternativo.

Il periodo migliore? Ottobre, quando il freddo è ancora accettabile.

LEGGI ANCHE: Dove trascorrere Halloween in Europa