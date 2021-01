Dott. Lapolla (PS Manfredonia): “Credere nella scienza”. Poi scherza: “Si vede l’ago?”

“Il 31 dicembre 2019 veniva segnalato il primo caso di polmonite atipica, una malattia di cui non si conosceva ne la causa ne una cura. Nel giro di pochi mesi gli sforzi economici e il progresso delle tecnologie ci porta qui, esattamente dopo un anno MI VACCINO contro il Sars-Cov2.

Abbiamo pagato tutto questo con la morte di tante persone e il collasso economico.

Abbiamo il dovere di dare l’esempio e il dovere di crederci, i problemi sono bel altri ovvero l’inquinamento, la corretta alimentazione, il fumo e le sostanze stupefacenti.

Nella scienza invece bisogna crederci.

Senza se e senza ma.

Per adesso la mascherina e la distanza sociale faranno parte ancora della nostra vita e quando mi chiedono se torneremo alla vita di prima sapete cosa rispondo?

No, come prima no, spero meglio di prima.

PS: si vede l’ago che entra nella pelle?

Dott. Francesco Lapolla – Dirigente Medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Manfredonia