Doppio salto della Puglia: è zona rossa!

La Puglia sarà zona rossa dal 15 marzo!

Le Regioni che resteranno o diventeranno rosse da lunedì dovrebbero essere 10: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa (mentre sono in corso verifiche sulla Basilicata). Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta, quando però sarà consentita una visita al giorno ai parenti nella stessa Regione.