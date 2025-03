[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la sconfitta contro il Manfredonia scossone in casa Costa d’Amalfi

La società Costa d’Amalfi F. C. comunica di avere esonerato il signor Francesco Lamazza che quindi non é più il direttore sportivo della compagine biancoazzurra. La decisione é maturata in seguito alla pessima sessione di mercato invernale che non ha prodotto i risultati richiesti dalla società, relegando la squadra in fondo alla classifica.