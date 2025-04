Donano un uovo ad ogni bambino del reparto pediatrico del Poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo, il gesto di Lido Macchia e Euroricambi Gagliardi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quest’anno Lido Macchia e Euroricambi Gagliardi, in occasione della Santa Pasqua, hanno deciso di donare un uovo ad ogni bambino del reparto pediatrico del Poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo.

Non un uovo qualunque ma dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie/Linfomi/Mieloma). Per il terzo anno consecutivo si rinnova questa speciale donazione partita da una semplice raccolta mance dei ragazzi del Lido Macchia. Azione che ha sensibilizzato varie attività di Manfredonia e dintorni portando negli anni in dono ai bambini giocattoli, regali, libri, cioccolato ma soprattutto SORRISI!

In questo mondo di guerre c’è ancora gente dal cuore grande! Continuiamo così.