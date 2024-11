Don Matteo 14 clamoroso ritorno, quando inizia quando inizia la fiction?

Don Matteo 14 sta per tornare su Rai 1 e c’è una grande novità! C’è stata una pausa per lasciare spazio alla UEFA Nations League ma la fiction tornerà con una sorpresa. Il 7 gennaio 2000 ha segnato il debutto di Terence Hill nel simpaticissimo e brillante sacerdote di provincia. Tonaca e bicicletta, sfrecciando per le strade di Spoleto, per 13 stagioni è stato con noi. Poi si è occupato della famiglia e di se stesso, ora è pronto a tornare per la gioia del pubblico.

Don Matteo 14, ecco quando torna Terence Hill

La fiction di Rai1 si è fermata per lasciare lo spazio alla partita tra Italia e Belgio nel torneo UEFA Nations League. Presto Don Massimo (Raoul Bova), nuove puntate, lascerà il posto a Terence Hill.

Proprio il giorno in cui si festeggerà il compleanno del Maresciallo Cecchini, verrà organizzata una festa a sorpresa. Sarà il momento giusto per il ritorno di Terence Hill. nel cast di Don Matteo 14, in una puntata speciale.

Nuova formula della fiction?

L’attore avrebbe voluto che la serie cambiasse e fosse suddivisa in meno puntate. La produzione ha preferito muoversi diversamente. Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che sta raccogliendo grande successo e Lux Vide è mostrato come l’opposto di Don Matteo vedrà il gradito ritorno.

I telespettatori lo stanno aspettando da tempo, Terence Hill tornerà con Don Matteo!