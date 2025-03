[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMINIO ANTICICLONICO MITE: CIAO CIAO INVERNO.

Bel tempo per tutta la settimana su tutta la Puglia, con temperature in rialzo che durante il prossimo week-end potrebbero toccare i 20° di massima. Qualche disturbo nuvoloso tra venerdì e sabato a causa di un perturbazione che colpirà soprattutto la Sicilia e potrà dare origine a qualche debole piovasco.

Le temperature risulteranno primaverili, in un lento ma costante aumento nei prossimi giorni con clou previsto per domenica. Archiviato definitivamente l’inverno che non c’è mai stato sulla nostra regione.

