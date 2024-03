Domenica In, ospiti 24 marzo: Mara Venier pronta a sorprendere il suo pubblico

Le anticipazioni di Domenica In rivelano al pubblico tante sorprese. La prossima puntata di Domenica In, che andrà in onda il 24 marzo, promette di attirare ancora una volta l’attenzione di un pubblico affezionato agli ospiti di Mara Venier. Stando a quanto riportato da TvBlog tra gli illustri personaggi che prenderanno parte al programma, spiccano Eleonora Abbagnato, celebre ballerina Etòile dell’Opéra de Paris e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, e i talentuosi membri de Il Volo: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. La presenza di artisti del calibro di Abbagnato e del trio de Il Volo promette momenti di grande spettacolo e coinvolgimento per tutti gli spettatori.

Domenica In, gli ospiti della puntata del 24 marzo

Ma le sorprese non finiscono qui: in studio arriveranno anche Federico Zampaglione de I Tiromancino, il noto cantautore che ha conquistato il pubblico con le sue melodie avvolgenti, insieme a Luca Merenda, e a Maria Grazia Cucinotta E. Sylos Labini.

Sarà una puntata all’insegna dell’intrattenimento di qualità, della musica e della cultura, con Mara Venier pronta a condurre con la sua consueta simpatia e professionalità. Non perdetevi questo appuntamento imperdibile che saprà regalare emozioni e momenti indimenticabili a tutti gli spettatori di Rai Uno.