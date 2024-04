Domenica In anticipazioni ospiti 7 aprile: da Mara Venier arriva un attore di Mare Fuori

Mara Venier tornerà il prossimo 7 aprile con una nuova puntata di Domenica In dove sono attesi molti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico a casa. Indiscussi protagonisti della trentesima puntata saranno i mitici Pooh. La band più celebre del panorama canoro nazionale riproporrà i suoi cavalli di battaglia. I componenti inoltre rilasceranno un’intervista a cuore aperto a zia Mara e promuoveranno il nuovo tour che partirà in estate per le piazze italiane. Infatti sono previste oltre venti date live in Italia per risentire tutti i loro successi. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Mara Venier darà spazio anche a Francesco Paolantoni che si racconterà in una lunga intervista in occasione del lancio della serie tv Il santone 2 su RaiPlay.

Domenica In anticipazioni: Matteo Paolillo da Mara Venier allo studio da Mara Venier

Le anticipazioni di Domenica In riguardanti la puntata trasmessa il 7 aprile sui teleschermi di Rai 1 rivelano che Maria Venier ospiterà in studio Chiara Francini che promuoverà il nuovo varietà del mercoledì sera chiamato Forte e Chiara. Lo show dell’attrice toscana debutterà il prossimo 10 aprile sui teleschermi di Rai 1. Per l’occasione, la donna rilascerà alcune dichiarazioni alla conduttrice veneta. Inoltre in studio arriverà Serena Bortone per promuovere il suo ultimo romanzo A te vicino così dolce e Matteo Paolillo, l’attore di Mare Fuori che ha pubblicato un nuovo singolo ispirato alla vita del personaggio della nota serie tv di Rai 1 da lui interpretato. Infine Edoardo Leo chiuderà la 30esima puntata del contenitore domenicale promuovendo la nuova serie tv di Rai 1 dal titolo Il clandestino.