Domani una palma per Genny, il ricordo di una giovane atleta

Manfredonia – Se ne andata dolcemente in punta di piedi, afferrata dalle mani a forma di rami, intrecciati e bitorzoluti …nell’ altra vita, salendo su delle linee delineate ;da fili invisibili in un campo di fiori – dove ora corre a piedi nudi i sui tanti chilometri… la nostra giovanissima maratoneta Genny – che ha tanto lottato per quel traguardo chiamato vita …solo pochi mesi fa ci ha lasciato… per un ultimo abbraccio dato , poi un suono di campana oltre il selciato … oltre il cancello del Purgatorio, dove il vento ha iniziato a soffiare un aleatorio; nome … il tuo ;come quello inciso sulla medaglia ricordo.



Di Claudio Castriotta