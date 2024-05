Domani l’atteso dibattito pubblico tra i 4 candidati sindaco di Manfredonia

Domenica 26 maggio alle ore 19.00 nell’anfiteatro di Marina del Gargano si svolgerà il primo dibattito pubblico tra i 4 candidati sindaco alle prossime amministrative in programma l’8 ed il 9 Giugno a Manfredonia.

In ordine alfabetico, Vincenzo di Staso, Ugo Galli, Domenico La Marca e Antonio Tasso prenderanno parte al dibattito per discutere dei problemi della città e delle loro proposte per migliorarle.

Prenderanno parte all’evento numerosi giornalisti delle più importanti testate giornalistiche della provincia. Ogni giornalista avrà modo di porre una questione, alla quale i 4 candidati potranno rispondere in massimo 90 secondi. Nessuna domanda con i candidati sarà concordata per garantire imparzialità.

Il pubblico potrà prendere parte all’evento ed il dibattito sarà possibile seguirlo anche in diretta sulla pagina Facebook de ilsipontino.net e foggiareporter.it

Si ringrazia Marina del Gargano per la disponibilità. Per richieste o dettagli potete scrivere a redazione@ilsipontino.net