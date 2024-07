Domani la presentazione del Protocollo d’intesa per lo smantellamento dei nastri trasportatori del Porto industriale di Manfredonia

Presentazione del Protocollo d’intesa per lo smantellamento dei nastri trasportatori del Porto industriale di Manfredonia

Conferenza stampa, domani 3 luglio, ore 11:30, Porto di Manfredonia

Si svolgerà domani, mercoledì 3 luglio, a partire dalle 11:30, la conferenza stampa per illustrare il contenuto del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia per lo smantellamento dei nastri trasportatori del Porto industriale di Manfredonia.

L’incontro è fissato presso il varco di security alla radice del Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia e l’illustrazione proseguirà alla Darsena Boat sulla Riviera Acqua di Cristo.

Alla conferenza stampa partecipano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale a Bilancio, Programmazione unitaria e Infrastrutture Raffaele Piemontese, l’assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento, il neo-commissario straordinario dell’ADSPMAM contrammiraglio Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, il presidente del Consorzio ASI Agostino De Paolis e i sindaci di Manfredonia Domenico La Marca, di Mattinata Michele Bisceglia e di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo.