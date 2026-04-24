Docente aggredita da studente: la scuola la indaga

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Una docente viene aggredita da uno studente e riporta lesioni con una prognosi di 27 giorni. Una vicenda che già di per sé scuote il mondo della scuola, ma che diventa ancora più controversa quando emerge un dettaglio inatteso: nei suoi confronti viene avviato un procedimento disciplinare. Una decisione che ha sollevato dubbi, polemiche e interrogativi, chiariti dal punto di vista giuridico. Una cosa però è cert: la categoria degli insegnanti è sempre più sotto l’occhio del ciclone.

Perché la docente è sotto procedimento disciplinare?

Il caso, che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione del dibattito scolastico, si inserisce in un quadro normativo ben preciso. Nonostante la docente sia stata vittima di un’aggressione, la scuola è comunque tenuta ad avviare accertamenti interni per verificare se siano state rispettate tutte le responsabilità connesse al ruolo.

Il nodo centrale, come spiegato dall’avvocato De Martino in un recente articolo di Orizzonte Scuola, è quello della cosiddetta “culpa in vigilando”. Il docente, infatti, ha l’obbligo giuridico di vigilare sugli studenti durante l’attività scolastica. Questo significa che ogni evento critico, anche quando si configura come un’aggressione improvvisa, può essere oggetto di valutazione per capire se vi siano state eventuali carenze nella gestione della classe.

Non si tratta automaticamente di una colpa accertata, ma di un passaggio procedurale che serve a chiarire se tutto sia avvenuto nel rispetto dei doveri professionali. In altre parole, il procedimento disciplinare non nasce dal fatto che la docente abbia agito in modo scorretto, ma dalla necessità di verificare se l’episodio fosse in qualche modo prevedibile o evitabile.

Questo meccanismo, per quanto possa apparire duro, è previsto dalla normativa che regola il funzionamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, della scuola. La posizione della docente resta dunque quella di una vittima sul piano penale, ma contemporaneamente può essere oggetto di valutazione sul piano amministrativo e disciplinare.

È proprio questa sovrapposizione di piani a generare il senso di ingiustizia percepito dall’opinione pubblica e da molti docenti. Il caso evidenzia ancora una volta quanto sia complesso oggi il ruolo dell’insegnante, stretto tra responsabilità educative, obblighi di vigilanza e una crescente esposizione a situazioni di rischio.

Negli ultimi anni, infatti, gli episodi di aggressioni ai danni del personale scolastico sono aumentati, alimentando un clima di preoccupazione diffusa tra i docenti. Questa vicenda, più di altre, mette in luce un punto delicato: anche quando l’insegnante subisce un danno, il sistema può comunque chiedere conto del suo operato.

Un equilibrio difficile, che apre una riflessione più ampia sulla tutela dei docenti e sulla necessità di strumenti più chiari per gestire situazioni critiche all’interno delle classi. Il procedimento disciplinare, è bene ribadirlo, non equivale a una sanzione automatica. Si tratta di una fase istruttoria che può anche concludersi senza conseguenze per la docente, qualora venga accertato che abbia agito correttamente. Resta però il segnale forte di un sistema che tende a verificare sempre, anche nei casi in cui la linea tra responsabilità e vittimizzazione appare estremamente sottile.

La docente aggredita rischia davvero il licenziamento?

Nel caso specifico della docente aggredita dallo studente, l’ipotesi di un licenziamento appare, alla luce del quadro normativo e della prassi amministrativa, estremamente remota. È fondamentale distinguere tra l’apertura di un procedimento disciplinare — che rappresenta una verifica dovuta in presenza di un evento grave — e l’adozione di una sanzione espulsiva, che richiede presupposti ben più solidi e gravi.

La docente, in questo episodio, è prima di tutto una vittima di un’aggressione che ha comportato 27 giorni di prognosi, elemento che già di per sé colloca la vicenda su un piano di particolare rilevanza anche sotto il profilo penale. Il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti non nasce da una condotta attiva scorretta, ma dalla necessità di accertare se vi siano state eventuali carenze nella vigilanza, secondo il principio della responsabilità professionale che grava sul docente durante l’orario di servizio.

Per arrivare a un licenziamento, tuttavia, sarebbe necessario dimostrare una violazione grave, intenzionale o reiterata dei doveri d’ufficio, tale da compromettere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con l’amministrazione. In un contesto in cui l’insegnante ha subito un’aggressione, una simile ricostruzione appare difficilmente sostenibile, salvo la presenza di elementi eccezionali e al momento non evidenti.

Nella pratica, casi analoghi si concludono frequentemente con l’archiviazione del procedimento o, al più, con sanzioni di lieve entità, qualora emergano criticità nella gestione della classe.