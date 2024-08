Distaccamento dei Vigili del Fuoco all’Aeroporto di Foggia: manca l’autorizzazione del Ministero dell’Interno. Perché non arriva?

Ci rivolgiamo però agli stessi parlamentari di Capitanata, per domandare come mai, nel frattempo, non sia stata fatta alcuna interrogazione parlamentare sul tema “Gino Lisa”, atta a sbloccare questo iter autorizzativo del Ministero dell’Interno o quantomeno che possa aiutare/supportare lo scioglimento di possibili “carenze istruttorie” che qualcuno in passato aveva anche paventato. Ci si chiede se il vero problema non sia dovuto a carenze nella documentazione, ma a possibili resistenze nell’impiegare il personale di sicurezza e antincendio presso l’aeroporto di Foggia.