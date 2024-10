Disco verde per la Tucson Angel Manfredonia nella prima di campionato

Parte nei migliori dei modi l’avventura dei biancocelesti nel campionato di DR1. Una vittoria importante quella del team guidato da coach Carbone sia per come è arrivata, sia per il fatto di aver superato una squadra che tra le mura amiche darà filo da torcere a tutti. Dalla prima palla a due Manfredonia mette la testa avanti scavando il primo solco di 0-10. Il quarto si chiude con il parziale di 7-23 con Grasso e Ba a segnare maggiormente il tabellino.

Seconda frazione fotocopia della prima, la Tucson tiene alto il ritmo difensivo concedendo ancora 7 punti agli avversari e chiudendo alla sirena con il punteggio di 14-42. Nella seconda parte della gara i viaggianti gestiscono la gara senza grossi sussulti chiudendo la contesa con il risultato finale di 78-49.

Appuntamento a sabato 19 ottobre ore 18:30. Al Paladante arriva l’Angiulli Bari, anch’essa vincitrice nella prima giornata di campionato.

Murgia basket Santeramo vs Manfredonia 49-78

Parziali

1° periodo 7-23

2° periodo 14-42 (7-19)

3° periodo 35-65 (21-23)

4° periodo 49-78 (14-13)

Tabellini

MURGIABASKET

Debellis 14, Cardinale 8, Solazzo 9, Cassano F. 6, Rana 2, Cassano M 2, Girardi 6, Cecca 2, Nuzzi, Caponio, Difonzo, Petruzzelli. Coach Labarile

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

Ba 11, Carmone 5, Basta, Totaro 13, Vuovolo 4, Mafrolla 8, Alvisi 7, Grasso 18, Ciociola 4, Manfredi 8.

Coach Carbone