Disavventura a Treviso: colf butta per errore un materasso pieno di soldi e gioielli appartenente ad un’anziana donna

Treviso: un banale cambio di materasso si trasforma in un incubo per un’anziana donna. La colf inconsapevole che al suo interno la proprietaria avesse nascosto una somma in contanti e alcuni gioielli di famiglia, lo porta in discarica, dove poi viene ritrovato.

Quella che doveva essere una tranquilla giornata di pulizie domestiche è diventata per un’anziana donna del Trevigiano, un colpo di scena, degno di una sceneggiatura da commedia italiana. La vicenda ha avuto luogo a Montebelluna. La colf incaricata di riordinare ogni stanza, ha notato nella camera da letto un materasso logoro appoggiato al muro, che sembrava abbandonato da tempo. Convinta che fosse destinato alla discarica, ha deciso di prenderlo e portarlo via senza disturbare la proprietaria. Solo nel tardo pomeriggio, l’anziana si è accorta della scomparsa del materasso. In preda al panico, ha subito chiamato la figlia urlando: “Il materasso è sparito! Lo hanno buttato via e dentro c’erano tutti i miei soldi e i gioielli!”. A quel punto, sono partite le ricerche. Si sono mobilitati i carabinieri di Montebelluna, insieme al personale dell’azienda di smaltimento dei rifiuti, e ai volontari della protezione civile. Sono state quindi avviate le ricerche nel centro di raccolta. Dopo oltre un’ora di ansia e ricerche, il materasso è stato individuato e recuperato. All’interno, come sperato, si trovavano ancora i soldi e i gioielli, per un valore complessivo stimato intorno a decina e decina di migliaia di euro.