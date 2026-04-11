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Disabilità: il 17 aprile presentazione del nuovo bando “Comunità Pro.Vi” a Manfredonia

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 18.00, presso l’aula consiliare di Palazzo San Domenico in Piazza del Popolo, si terrà la presentazione del nuovo Avviso pubblico “Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport” della Regione Puglia.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia e vedrà la partecipazione della dottoressa Anna Pia Mione, esperta in progettazione sociale.

L’incontro si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare le opportunità rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, offrendo strumenti concreti per sostenere percorsi di autonomia e di vita indipendente.

Il bando, con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, prevede contributi fino a 15.000 euro per progetti della durata massima di 12 mesi ed è articolato in due linee di intervento: una dedicata ai progetti di vita indipendente e una specifica per il sostegno alla genitorialità, rivolta a donne con disabilità.

Possono presentare domanda le persone con disabilità grave, di età compresa tra i 16 e i 66 anni, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale, tra cui un ISEE socio-sanitario non superiore a 50.000 euro (elevato a 65.000 euro per i minori). Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite piattaforma regionale, dalle ore 12.00 del 24 marzo alle ore 12.00 del 24 giugno 2026.

Durante l’incontro verranno illustrate nel dettaglio le modalità di partecipazione e le opportunità offerte dal bando, con il supporto degli operatori e delle assistenti sociali, che saranno a disposizione per fornire chiarimenti e orientamento.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura