Dino Bitetto torna a sfidare il Manfredonia con il Costa d’Amalfi

Dal suo arrivo a Manfredonia, il 6 gennaio 2004, Dino Bitetto ed i biancocelesti hanno raggiunto grandi risultati, come le due promozioni consecutive dalla Serie D alla C1.

E domenica prossima, il 9 marzo 2025, torneranno a sfidarsi dopo qualche anno: nel 2017 tornò al Miramare alla guida della Cavese, ma purtroppo questo déjà-vu non ci sarà tra qualche giorno per via della squalifica dell’impianto sipontino.

L’anno scorso guidò, per una parte di stagione, il Barletta poi retrocesso in Eccellenza.