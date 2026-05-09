Diletta Leotta di nuovo mamma: è nato Leonardo, il secondo figlio con Loris Karius

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Grande gioia per Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia è diventata genitore per la seconda volta. Oggi, sabato 9 maggio 2026, la conduttrice di DAZN e il portiere dello Schalke 04 hanno annunciato sui social la nascita del piccolo Leonardo, condividendo teneri scatti di famiglia insieme alla primogenita Aria.

È nato Leonardo: l’annuncio social di Diletta Leotta

Con un post pubblicato su Instagram, Diletta Leotta ha mostrato ai suoi oltre 9 milioni di follower le prime immagini del neonato. Nelle foto compaiono mamma, papà e la sorellina Aria, nata il 16 agosto 2023.

La conduttrice siciliana ha scelto una didascalia semplice ma emozionante:

“Leonardo”

Nessun altro commento, solo immagini cariche di emozione che hanno immediatamente conquistato il web.

Pioggia di auguri per Diletta Leotta e Loris Karius

Nel giro di pochi minuti il post è stato sommerso da migliaia di messaggi di auguri da parte di fan, amici e volti noti dello spettacolo italiano.

Tra i primi a congratularsi con la coppia ci sono stati Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci, Paola Perego, Lorella Cuccarini, Valentina Ferragni e Cristina Marino.

La gravidanza social di Diletta Leotta

Come già accaduto durante la prima gravidanza, anche questa volta Diletta Leotta ha deciso di condividere con i follower i momenti più importanti dell’attesa.

L’annuncio era arrivato all’inizio di dicembre con un messaggio molto dolce:

“Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti a dare il doppio dell’amore”.

Nei mesi successivi, la conduttrice ha raccontato la quotidianità della gravidanza tra lavoro, allenamenti, viaggi e momenti in famiglia con Loris Karius e la piccola Aria. Non sono mancati anche scatti glamour, backstage televisivi e weekend con le amiche, tra cui Elodie.

Diletta Leotta e Loris Karius: una famiglia sempre più unita

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius continua quindi a vivere un momento speciale. Dopo la nascita di Aria nel 2023 e il matrimonio celebrato nel 2024, oggi la coppia festeggia l’arrivo del piccolo Leonardo, ampliando ancora di più la famiglia.

L’annuncio ha rapidamente fatto il giro del web, confermando ancora una volta l’enorme affetto del pubblico nei confronti della conduttrice televisiva e del portiere tedesco.