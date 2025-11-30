Die My Love: Jennifer Lawrence affronta depressione post-partum
Die My Love con Jennifer Lawrence al cinema. Film drammatico sulla depressione post-partum diretto da Robert Eggers, da non perdere.
Die My Love porta sul grande schermo Jennifer Lawrence in uno dei ruoli più intensi della sua carriera. Il film diretto da Robert Eggers affronta senza filtri il tema della depressione post-partum, ancora troppo spesso tabù nella società contemporanea.
Maternità senza romanticismi
La pellicola racconta la storia di una giovane madre che lotta contro demoni interiori dopo la nascita del figlio. Lawrence offre una performance “devastante e coraggiosa”, secondo i critici. Il film non cerca il facile melodramma, ma presenta una realtà cruda e disturbante che molte donne vivono nel silenzio.
Eggers conferma il suo talento nel rappresentare l’orrore psicologico. Le recensioni parlano di “cinema necessario” che apre un dialogo urgente. IMDb assegna un punteggio alto, lodando l’interpretazione della protagonista e la regia visionaria del regista di The Witch.