Dichiarazione della Giunta Comunale di Foggia

La Giunta comunale, alla luce dei recenti eventi giudiziari che hanno riguardato la persona del Sindaco Landella Franco, determinandone l’assenza o impedimento temporaneo ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/200, ovvero la sospensione ex lege ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.Lgs. 235/2012, ritiene che occorra garantire, comunque, la continuità amministrativa dell’organo esecutivo per ogni contingenza possibile nel periodo che giunge a compimento il giorno 24 maggio c.a. in cui avranno efficacia le dimissioni presentate dal Sindaco.

Pertanto, al fine di assicurare tale fondamentale esigenza pubblica, dà comunicazione che garantirà la sua permanenza nelle funzioni anche in questo limitato intervallo temporale.