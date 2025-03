Dell’Erba: “Debolezza politica di Nobiletti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DELL’ERBA: “LA DEBOLEZZA POLITICA DI NOBILETTI CHE PREFERISCE SCENDERE DA CAVALLO PER NON ESSERE DISARCIONATO”.

“Il passo indietro dell’assessore Starace è un segno di debolezza politica che non mi sarei aspettato da Nobiletti. Ho la sensazione che tutto questo polverone politico non sarebbe mai avvenuto se l’incarico fosse stato dato ad un soggetto diverso dalla Starace, che è componente della giunta comunale di Vieste. PD e CON hanno cercato di disarcionare Nobiletti, ma il Presidente ha preferito scendere da solo da cavallo in una corsa che è puramente elettorale per le regionali e dove non mi meraviglierei di vedere tra i candidati anche lo stesso assessore Starace”.

Il coordinatore provinciale di Foggia di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, interviene sulla vicenda della richiesta di dimissioni dei partiti di maggioranza a Palazzo Dogana indirizzate al Presidente Nobiletti.

“Forza Italia è un partito che sceglie sempre la via del dialogo e del confronto, cosa che evidentemente non esiste nel centrosinistra dove, per poter restare in piedi, devi obbedire agli ordini di scuderia. Se Nobiletti era certo della legittimità dell’incarico affidato alla Starace avrebbe dovuto proseguire senza avere ripensamenti”.