Deliceto “Mystica”: 15 azioni per turismo e sviluppo

1.600.000 euro dal PNRR: 15 progetti per avviare la trasformazione del paese in destinazione turistica

Sentiero grotte e ipogei, infopoint al Castello, hub d’impresa, carta dei servizi, eventi, il borgo si racconta

DELICETO (Fg) – Entra nel vivo “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta per aspera ad astra”, progetto finanziato con 1.600.000 euro nell’ambito del PNRR (Investimento 2.1, Attrattività dei borghi, linea B). Il piano prevede 15 azioni il cui obiettivo è dotare Deliceto di strumenti, strutture e servizi che rafforzino l’identità del paese quale nuova destinazione turistica. Il filo conduttore è quello rappresentato dagli astri e dal grande patrimonio culturale materiale e immateriale delicetano: da “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale composto a Deliceto da Sant’Alfonso Maria dei Liguori, al Castello Normanno-Svevo, senza dimenticare i boschi, il Convento della Consolazione, grotte e ipogei, le chiese, la valorizzazione in chiave moderna di tradizioni e vocazioni territoriali. I cittadini di Deliceto hanno già iniziato a metterci i loro volti e la loro voce, ma anche la capacità di fare e di intraprendere, il loro talento: saranno infatti protagonisti diretti di molte azioni, tra cui la costruzione di un archivio della memoria viva (canti, poesie, proverbi, ricette e molto altro ancora), una mappa sonora per lo storytelling di comunità, un temporary pop-hub per la generazione di imprese culturali e creative. E non solo. Le attività di coinvolgimento della popolazione, iniziate già da mesi, hanno l’obiettivo di attivare il co-design di esperienze e incubazione di imprese, una carta integrata dei servizi per visitatori e cittadinanza, un infopoint turistico all’interno del Castello. In questi giorni, è stata avviata l’azione relativa al progetto denominato Costellazioni del Quotidiano: i cittadini costruiranno una mappa che connette luoghi, attività e persone del borgo, partecipando anche a un laboratorio di ceramica.

“Si tratta di un lavoro enorme”, spiega il sindaco Pasquale Bizzarro, “che intende porre le basi per fare di Deliceto, che è uno dei borghi più belli della provincia di Foggia, una destinazione turistica a 360 gradi, con il pieno coinvolgimento del suo ricchissimo tessuto associativo, dei giovani, delle realtà artigianali, produttive e commerciali, per sviluppare economie e opportunità di lavoro concrete, valorizzando il patrimonio materiale e quello immateriale di un’intera Comunità”.

“L’intento”, aggiunge l’assessore alla Cultura, Adriana Natale, “è quello di potenziare, riqualificare e mettere a sistema i nostri attrattori culturali integrandoli armoniosamente e funzionalmente tra di loro”. Tutto questo sarà fatto sviluppando azioni lungo tre direttrici: interventi di riqualificazione e piena fruibilità dei siti; costruzione di nuovi servizi e di un’offerta turistica esperienziale; promozione e rilancio, anche in chiave commerciale, di eventi culturali e prodotti enogastronomici. Gli astri, che danno il nome al progetto, saranno al centro anche della realizzazione di infrastrutture ecologiche per l’osservazione delle stelle. Durante la prossima estate, inoltre, sarà inaugurata la prima edizione di un nuovo Festival capace di raccontare questo articolato percorso progettuale della Comunità delicetana attraverso concerti, presentazioni di libri, eventi culturali e di coinvolgimento collettivo. Il claim che accompagnerà tutte le azioni di promozione è “Deliceto – Un borgo da vivere”.