Deliberato il piano traffico stradale del 14. Rally Porta del Gargano, ultima tappa della Coppa Aci Rally Zona 8

Per il 14° Rally Porta del Gargano – 4° Trofeo Città di Vieste l’organizzazione della ASD Piloti Sipontini ha approntato il piano di chiusura stradale temporaneo. La gara si correrà il 28 e il 29 settembre sulle strade di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, con partenza e arrivo a Vieste nello scenografico sfondo di Marina Piccola.

Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà il 14° Rally Porta del Gargano – Trofeo Città di Vieste, su un percorso di 327 Km nella Provincia di Foggia, che attraverserà i Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano. La manifestazione è valida quale settima e conclusiva prova della Coppa Aci Rally 8° Zona.

L’organizzazione della A.S.D. Piloti Sipontini ha posto come sempre molta attenzione, non solo alle esigenze della popolazione resi­dente, ma anche alle necessità delle attività commerciali e a quelle degli automobilisti, nel predisporre la messa in sicurezza dei tratti di strada interessati dalle prove speciali cronometrate. Per questi percorsi, la cui lunghezza varia da un minimo di 2,86 Km a un massimo di 12,67 Km, è stato predisposto un piano di chiusura e riapertura delle strade, con l’obiettivo di arrecare il minor disagio possibile.

La manifestazione, che avrà partenza e arrivo a Vieste, si avvale della stretta collaborazione delle istituzioni locali, con le quali è stato concordato, tra l’altro, il piano traffico che interesserà il versante garganico orientale. È stato infatti importante il supporto dell’Automobile Club Foggia, presieduto dal dr. Raimondo Ursitti, così come la disponibilità offerta dalla Provincia di Foggia e dai Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, interessati anche dal transito non competitivo delle marce di trasferimento, oltre che sede delle prove speciali. In collaborazione con la Prefettura di Foggia è stato quindi messo a punto il piano di chiusura al traffico, limitato ai soli percorsi cronometrati, per garantirne la piena messa in sicurezza. A seguito di questi accordi, la ASD Piloti Sipontini ha quindi diffuso, sui propri canali internet e in informativa generale, le mappe e il calendario di ciascuna chiusura stradale, con l’indicazione dei rispettivi orari e dei percorsi alternativi.

Iscrizioni aperte fino al 18 settembre, per il gran finale di Vieste.

La segreteria del rally è nel pieno del lavoro di ricezione delle iscrizioni, che potranno essere presentate fino a mercoledì 18 settembre. Ogni informazione, per il pubblico e per gli operatori della stampa, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo rallyportadelgargano.it, dove sono scaricabili tra l’altro il programma orario della gara e tutte le cartine dei percorsi.