Decreto capienze: 100% per cinema e teatri, 50% le discoteche

Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri.

E’ questo l’orientamento che emerge a ridosso dell’inizio del Consiglio dei ministri, a quanto apprende l’ANSA, da diverse fonti governative.

Per le discoteche l’asticella dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all’aperto. Le disposizioni sull’aumento dei nuovi limiti percentuali delle presenze, rispetto alla capienza delle strutture, si applicano dal prossimo 11 ottobre, lunedì.

La bozza del decreto in Cdm contiene dall’aumento delle capienze dei luoghi di cultura, sport e discoteche, alle norme sul revenge porn, fino allo stanziamento di oltre 100 milioni in tre anni per l’accoglienza dei richiedenti asilo afghani.