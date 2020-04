De Nittis: “Stop ai campionati e cristallizzazione delle classifiche”

Il presidente del Manfredonia De Nittis, ai microfoni di Antenna Sud, ha annunciato che, nei prossimi giorni, in accordo con alcuni dei presidenti delle società foggiane dall’Eccellenza alla 3^Categoria, avanzerà la seguente proposta:

“Di comune accordo con gli altri presidenti di compagini foggiane, al netto dei deficit strutturali che non ci garantiranno di osservare gli obblighi sanitari in caso di ripresa, chiederemo di concludere anticipatamente la stagione ancora in corso: si tratterebbe di un senso di responsabilità volto a considerare la salute l’aspetto primario. Le classifiche maturate fin qui dovrebbero essere cristallizzate: i verdetti finali devono osservare il buonsenso e, di conseguenza, dare la possibilità alle squadre in lotta per i primi posti di centrare il salto di categoria e a quelle di bassa classifica di non retrocedere”.

